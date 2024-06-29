В Новосибирске пропал 74-летний Раислам Курманбакеев

Пропавший был одет в футболку песочного цвета.

74-летний Раислам Курманбакеев ушел из дома в Заельцовском районе утром в субботу, 29 июня, после чего перестал выходить на связь. Об этом сообщают волонтеры группы «ЛизаАлерт» в социальной сети Вконтакте.

Мужчина нуждается в медицинской помощи и может находиться в любом районе города.

Приметы: рост 167 см, нормальное телосложение, темно-русые волосы с сединой, карие глаза.

На момент исчезновения был одет в футболку песочного цвета, светло-серые джинсы и коричневые туфли.

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