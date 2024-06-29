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В Новосибирске пропал 74-летний Раислам Курманбакеев

Фото: Лиза Алерт Новосибирск

Пропавший был одет в футболку песочного цвета.

74-летний Раислам Курманбакеев ушел из дома в Заельцовском районе утром в субботу, 29 июня, после чего перестал выходить на связь. Об этом сообщают волонтеры группы «ЛизаАлерт» в социальной сети Вконтакте.

Мужчина нуждается в медицинской помощи и может находиться в любом районе города.

Приметы: рост 167 см, нормальное телосложение, темно-русые волосы с сединой, карие глаза.

На момент исчезновения был одет в футболку песочного цвета, светло-серые джинсы и коричневые туфли.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске 35-летний мужчина утонул в карьере «Горский».

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Игорь Кириченко
Журналист

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