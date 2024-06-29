В Новосибирске сотрудника полиции обвиняемого во взяточничестве заключили под стражу

Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела и поддержала в суде ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении бывшего сотрудника полиции, обвиняемого в получении взятки

Следователем СУ СК РФ по материалам ФСБ России по Новосибирской области в отношении экс-начальника управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, в период с августа 2016 года по сентябрь 2019 года обвиняемый систематически через посредника получал от гражданского лица денежные средства в качестве взятки на общую сумму более 4 млн рублей за общее покровительство и непринятие мер к пресечению незаконных финансовых операций.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя удовлетворил ходатайство следователя, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 29 суток, до 28.08.2024.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Новосибирской области.