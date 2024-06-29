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общество

В Новосибирске выпущен глянцевый журнал к 131-летию Новосибирска

Фото: Екатерина Маринина / Сиб.фм

29 июня в ККК им. Маяковского первые читатели получили выпуск глянцевого журнала АиФ-Сити – спецвыпуск к Дню города.

На страницах журнала – интервью с первыми лицами области и города, выдающимися артистами, учеными, и даже космонавтами.

Губернатор Новосибирской области Андрея Травников рассказывает, каким видит мегаполис через полвека; мэр Максим Кудрявцев обозначил ключевые этапы развития центра Сибири; артисты Вадим Репин и Пелагея Ханова – о том, как и благодаря чему они стали звездами; астронавт Анна Кикина – как Обь выглядит из орбиты и когда она снова полетит в космос. Кроме того, на страницах журнала представлена графическая информация об истории города, рекордах и социально-экономическом развитии.

Выпуск глянцевого журнала к 131-летию Новосибирска подготовлен командой медиахолдинга Сиб.фм Group. Тираж – 1000 экз. Его распространили на торжественной церемонии в ККК им. Маяковского к Дню города.

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Игорь Кириченко
Журналист

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