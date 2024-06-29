Встреча с блогерами и турнир по самокатному спорту: в Новосибирске отпраздновали День молодежи. ФОТОРЕПОРТАЖ

29 июня в Новосибирске отпраздновали День молодёжи.

Тысячи горожан собрались в парке «Арена», где прошли многочисленные концерты, конкурсы и соревнования. Среди ключевых мероприятий были фестиваль по чир-спорту, турнир по фиджитал-баскетболу, танцевальные батлы, выступления музыкальных групп Новосибирска, фестиваль короткометражного кино, презентация молодежных движений и патриотических клубов, интерактивные площадки для детей разных возрастов и другие локации.

Редакция Сиб.фм собрала фоторепортаж с празднования Дня молодежи в Новосибирске.