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общество

Встреча с блогерами и турнир по самокатному спорту: в Новосибирске отпраздновали День молодежи. ФОТОРЕПОРТАЖ

Фото: Денис Шмаков / Сиб.фм

29 июня в Новосибирске отпраздновали День молодёжи.

Тысячи горожан собрались в парке «Арена», где прошли многочисленные концерты, конкурсы и соревнования. Среди ключевых мероприятий были фестиваль по чир-спорту, турнир по фиджитал-баскетболу, танцевальные батлы, выступления музыкальных групп Новосибирска, фестиваль короткометражного кино, презентация молодежных движений и патриотических клубов, интерактивные площадки для детей разных возрастов и другие локации.

Редакция Сиб.фм собрала фоторепортаж с празднования Дня молодежи в Новосибирске.

Фото Встреча с блогерами и турнир по самокатному спорту: в Новосибирске отпраздновали День молодежи. ФОТОРЕПОРТАЖ 2

Фото Встреча с блогерами и турнир по самокатному спорту: в Новосибирске отпраздновали День молодежи. ФОТОРЕПОРТАЖ 3

Фото Встреча с блогерами и турнир по самокатному спорту: в Новосибирске отпраздновали День молодежи. ФОТОРЕПОРТАЖ 4

Фото Встреча с блогерами и турнир по самокатному спорту: в Новосибирске отпраздновали День молодежи. ФОТОРЕПОРТАЖ 5

Фото Встреча с блогерами и турнир по самокатному спорту: в Новосибирске отпраздновали День молодежи. ФОТОРЕПОРТАЖ 6

Фото Встреча с блогерами и турнир по самокатному спорту: в Новосибирске отпраздновали День молодежи. ФОТОРЕПОРТАЖ 7

Фото Встреча с блогерами и турнир по самокатному спорту: в Новосибирске отпраздновали День молодежи. ФОТОРЕПОРТАЖ 8

Фото Встреча с блогерами и турнир по самокатному спорту: в Новосибирске отпраздновали День молодежи. ФОТОРЕПОРТАЖ 9

Фото Встреча с блогерами и турнир по самокатному спорту: в Новосибирске отпраздновали День молодежи. ФОТОРЕПОРТАЖ 10

Фото Встреча с блогерами и турнир по самокатному спорту: в Новосибирске отпраздновали День молодежи. ФОТОРЕПОРТАЖ 11

Фото Встреча с блогерами и турнир по самокатному спорту: в Новосибирске отпраздновали День молодежи. ФОТОРЕПОРТАЖ 12

Фото Встреча с блогерами и турнир по самокатному спорту: в Новосибирске отпраздновали День молодежи. ФОТОРЕПОРТАЖ 13

Фото Встреча с блогерами и турнир по самокатному спорту: в Новосибирске отпраздновали День молодежи. ФОТОРЕПОРТАЖ 14

Фото Встреча с блогерами и турнир по самокатному спорту: в Новосибирске отпраздновали День молодежи. ФОТОРЕПОРТАЖ 15

Фото Встреча с блогерами и турнир по самокатному спорту: в Новосибирске отпраздновали День молодежи. ФОТОРЕПОРТАЖ 16

Фото Встреча с блогерами и турнир по самокатному спорту: в Новосибирске отпраздновали День молодежи. ФОТОРЕПОРТАЖ 17

Фото Встреча с блогерами и турнир по самокатному спорту: в Новосибирске отпраздновали День молодежи. ФОТОРЕПОРТАЖ 18

Фото Встреча с блогерами и турнир по самокатному спорту: в Новосибирске отпраздновали День молодежи. ФОТОРЕПОРТАЖ 19

Фото Встреча с блогерами и турнир по самокатному спорту: в Новосибирске отпраздновали День молодежи. ФОТОРЕПОРТАЖ 20

Фото Встреча с блогерами и турнир по самокатному спорту: в Новосибирске отпраздновали День молодежи. ФОТОРЕПОРТАЖ 21

Фото Встреча с блогерами и турнир по самокатному спорту: в Новосибирске отпраздновали День молодежи. ФОТОРЕПОРТАЖ 22

Фото Встреча с блогерами и турнир по самокатному спорту: в Новосибирске отпраздновали День молодежи. ФОТОРЕПОРТАЖ 23

Фото Встреча с блогерами и турнир по самокатному спорту: в Новосибирске отпраздновали День молодежи. ФОТОРЕПОРТАЖ 24

Фото Встреча с блогерами и турнир по самокатному спорту: в Новосибирске отпраздновали День молодежи. ФОТОРЕПОРТАЖ 25

Фото Встреча с блогерами и турнир по самокатному спорту: в Новосибирске отпраздновали День молодежи. ФОТОРЕПОРТАЖ 26

Фото Встреча с блогерами и турнир по самокатному спорту: в Новосибирске отпраздновали День молодежи. ФОТОРЕПОРТАЖ 27

Фото Встреча с блогерами и турнир по самокатному спорту: в Новосибирске отпраздновали День молодежи. ФОТОРЕПОРТАЖ 28

Фото Встреча с блогерами и турнир по самокатному спорту: в Новосибирске отпраздновали День молодежи. ФОТОРЕПОРТАЖ 29

Фото Встреча с блогерами и турнир по самокатному спорту: в Новосибирске отпраздновали День молодежи. ФОТОРЕПОРТАЖ 30

Фото Встреча с блогерами и турнир по самокатному спорту: в Новосибирске отпраздновали День молодежи. ФОТОРЕПОРТАЖ 31

Фото Встреча с блогерами и турнир по самокатному спорту: в Новосибирске отпраздновали День молодежи. ФОТОРЕПОРТАЖ 32

Фото Встреча с блогерами и турнир по самокатному спорту: в Новосибирске отпраздновали День молодежи. ФОТОРЕПОРТАЖ 33

Фото Встреча с блогерами и турнир по самокатному спорту: в Новосибирске отпраздновали День молодежи. ФОТОРЕПОРТАЖ 34

Фото Встреча с блогерами и турнир по самокатному спорту: в Новосибирске отпраздновали День молодежи. ФОТОРЕПОРТАЖ 35

Фото Встреча с блогерами и турнир по самокатному спорту: в Новосибирске отпраздновали День молодежи. ФОТОРЕПОРТАЖ 36

Фото Встреча с блогерами и турнир по самокатному спорту: в Новосибирске отпраздновали День молодежи. ФОТОРЕПОРТАЖ 37

Фото Встреча с блогерами и турнир по самокатному спорту: в Новосибирске отпраздновали День молодежи. ФОТОРЕПОРТАЖ 38

Фото Встреча с блогерами и турнир по самокатному спорту: в Новосибирске отпраздновали День молодежи. ФОТОРЕПОРТАЖ 39

Фото Встреча с блогерами и турнир по самокатному спорту: в Новосибирске отпраздновали День молодежи. ФОТОРЕПОРТАЖ 40

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Игорь Кириченко
Журналист

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