Агроном Шубина рассказала новосибирцам о борьбе с тлей на капусте

Из-за жаркой погоды огороды новосибирцев под угрозой атаки тли, которая может уничтожить капусту.

Кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина рассказала о способах борьбы с вредителем.

«Иногда на листе тля может быть полудохлой. Это можно понять по тому, что она легко осыпается. Из-за нее кочан выглядит рыхлым, опять же повреждения внутри него», — отметила специалист.

Эффективным для борьбы с редителем средством агроном назвала препарат «Тепекки» — тля погибнет за день. Также можно обложить здоровые растения полынью, смесью табака и золы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский агроном рассказала, как бороться с муравьями на даче.