Бизнес при санкциях и меры поддержки МСП: вице-председатель «Опоры России» в Новосибирске Илья Гнатуша о главных факторах развития предпринимательства

В чем главный фактор развития бизнеса в Новосибирске, какие меры поддержки могут получить сегодня предприниматели и как санкции повлияли на город? Об этом рассказал вице-председатель, руководитель комитета по инновациям и цифровой экономике Новосибирского областного отделения «Опора России» Илья Гнатуша.

— В этом году Новосибирску исполняется 131 год. За это время город стал одним из деловых центров страны. Как вы думаете, что помогло новосибирскому бизнесу сохранить рентабельность?

— Дата для жителей очень солидная, и история нашего города, построенного в чрезвычайно удобном месте, говорит об этом.

Новосибирск — это прежде всего транспортный хаб, который и был заложен исходя из анализа выигрышного местоположения, понимания его важности связей среди будущих крупных сибирских городов.

Местоположение и люди — одни из главных факторов развития нашего города и вхождения его в тройку самых крупных городов России. Сегодня, с учетом прихода в мэрию новой команды во главе с Максимом Георгиевичем Кудрявцевым, открываются новые возможности. В связи с тем, что региональное правительство также поддержало вектор развития города при вновь назначенном руководителе мегаполиса, растет уверенность в качественном, системном и профессиональном подходе к реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов.

— Как сегодня чувствует себя новосибирский бизнес в условиях санкций?

— Да, санкции, конечно, повлияли на выстроенную работу бизнеса в городе и регионе. Но в данном случае идет оперативная перенастройка бизнеса в новых условиях, происходит постепенное импортозамещение, развитие инноваций позволяет внедрять современные технологии для создания устойчивого технологического суверенитета страны. Предприниматели ищут и находят новые маршруты доставки сырья, поставщиков и рынки сбыта. Меры государственной поддержки, которые оказывают специализированные центры, бизнес тоже стал использовать более активно, линейка их применения увеличилась. Развитие бренда «Новосибирь», т. е. то, что сделано в регионе местными производителями, дает возможность расширять производство и реализовывать товары не только в регионе, но и по всей стране.

— Каким вы видите потенциал развития малого и среднего предпринимательства в Новосибирске? Что сегодня мешает развиваться бизнесу?

— Увеличение доли МСП в структуре бизнеса Новосибирской области — это одна из основных задач регионального отделения «Опора России». Поэтому организация вносит своевременные предложения в механизмы регулирования бизнес-процессов на уровне регионального и федерального законодательства, которые в новых реалиях становятся неэффективными. Экспертная работа в более чем 40 направлениях деятельности бизнеса позволяет это делать основательно. Мы ждем, в том числе и на основании наших предложений, уменьшения размера учетной ставки, доступности кредитных инструментов для МСП, а также полноценной программы по решению вопроса дефицита кадров.

— Что сегодня работает эффективнее: финансовая или административная поддержка?

— Эффективнее всего, на мой взгляд, будут работать оба механизма в совокупности, дополняя друг друга при постоянном оттачивании действующих мер и внедрении на основе анализа новых и востребованных данных. Потому что, как правило, финансовая поддержка сочетается с административной — чтобы проект был реализован наиболее полно и с максимальным результатом.

Например, введение моратория на проверки бизнеса как мера административной поддержки очень важна для предпринимателей и дает возможность планировать бизнес, не заглядывая в календарь проверок контролирующих органов. Работа УФНС за последние годы также качественно изменилась в лучшую сторону в связи с цифровизацией государством конкретных действий по отчетам.

Финансовая поддержка таких институтов, как фонд микрофинансирования и фонд промышленности, дают возможность брать льготные кредиты с минимальным процентом под гарантии государства. Этот механизм также нуждается в масштабном транслировании в предпринимательской сфере, что и делает наша организация.

Или, например, введение такого механизма, как «Промышленная ипотека», который был предложен Новосибирским областным отделением «Опора России» на Петербургском международном экономическом форуме.

— Какие шаги предпринимаются реготделением «Опора России» для поддержки субъектов МСП в Новосибирске? Какая помощь бизнесу исходит от органов власти?

— Проводит востребованные и крупные мероприятия для бизнеса в разных направлениях, представители входят во все общественные советы при министерствах. Обучение, адресная помощь, качественный нетворкинг, доведение действующих мер поддержки до бизнеса дают возможность предпринимателям развиваться. Работа в тесном контакте с органами власти по решению конкретных задач бизнеса, например, с центром «Мой Бизнес», учредителем которого является Минпромторг региона, для нас показателен по всем направлениям. Это и меры поддержки, и помощь в регистрационных действиях для бизнеса, и помещения для проведения мероприятий.

— Какие примеры эффективного взаимодействия власти и бизнеса можете привести?

— Проект «ИДЕЙСТВИЕ» комитета по инновациям и цифровой экономике нашел полное понимание и поддержку со стороны Министерства науки и инновационной политики региона, в том числе и в лице министра Вадима Васильева. Суть проекта — внедрение инноваций в производственные предприятия, увеличение доли инновационного бизнеса в регионе. Миннауки активно включилось в реализацию проекта и развитие разработок инноваторов. Сейчас в рамках проекта идет совместная проработка создания межвузовской стартап-платформы для студентов, которая очень востребована в городе.

— Ваши пожелания новосибирцам к Дню города.

— Желаю любить свой родной город, следить за его чистотой, облагораживать места работы, отдыха и проживания. Помогать органам власти делать город лучше активными действиями — и результат будет общим и совместным. Очень хочется внедрить культуру проживания в Новосибирске, используя при этом опыт горожан, органов власти, общественных организаций и бизнеса. С праздником!