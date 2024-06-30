Гроза и дождь временно прервут аномальную жару в Новосибирске

В Новосибирске ожидаются кратковременные дожди.

Гроза и дождь временно прервут аномальную жару, царящую в регионе уже более недели. По данным Западно-Сибирского УГМС, в Новосибирске температура воздуха в воскресенье, 30 июня, составит +29...+30 градусов с небольшим снижением к концу дня. Ветер западный со скоростью 4-9 метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду.

Прогнозируется переменная облачность без осадков, однако во второй половине дня возможны кратковременные дожди и грозы. В Новосибирской области температура поднимется до +27...+32 градусов. Ветер будет дуть западный со скоростью 4-9 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду, а при грозах до 19 метров в секунду. Также ожидаются кратковременные дожди, грозы и град в отдельных районах региона.