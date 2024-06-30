Из новосибирского ХК «Сибирь» ушел хоккеист Денис Александров

ХК «Сибирь» расторг контракт с защитником Денисом Александровым.

Хоккеист Денис Александров покидает состав новосибирского клуба «Сибирь». Об этом стало известно из официального заявления команды.

Как сообщается, контракт с защитником Денисом Александровым был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Болельщики выразили сожаление по поводу ухода еще одного игрока из «Сибири» и пожелали ему успехов в новой команде.

«За время выступлений за наш клуб хоккеист провел 2 сезона, принял участие в 60 матчах и набрал 3 (0+3) очка. Мы благодарим Дениса за его вклад и желаем успехов в его будущей карьере!», — говорится на официальной странице команды.

Некоторые фанаты критикуют решение о расставании с игроком «Сибири», ссылаясь на его отличную статистику.