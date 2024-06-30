Концерт звезды эстрады Ирины Салтыковой и фаер-шоу: в центре Новосибирска с размахом отмечают День города. LIVE

В Центральном парке Новосибирска посетителей ждут интерактивные точки, игровые локации и фотозоны, работающие на протяжении всего дня.

Обновлено в 14:29. Центральный парк на День города посещают всё больше и больше людей. Для них работают игровые локации и фотозоны, а также большое количество кафе.













Обновлено в 13:25. Дети и их родители спасаются от жары в фонтане в Центральном парке.









Концертная программа стартует в 12:00, представляя разнообразные творческие коллективы на сцене одного из старейших парков города. Завершит праздничный день певица Ирина Салтыкова в 21:00, после чего посетителей ждет грандиозное файер-шоу.

«Мы приглашаем детей и взрослых увлекательно отметить 131-летие Новосибирска в нашем парке. Весь день вас ждут развлечения, музыка и танцы. Зовите друзей и семью, чтобы вместе отпраздновать День рождения нашего города», — говорится в сообществе Центрального парка в «ВК».

Кроме того, на различных площадках Дня города выступят такие хэдлайнеры, как певец Kamazz, музыкальные группы «Айвазовский оркестра» и «Пицца».