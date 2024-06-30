МУП «САХ» опровергло информацию о тлении свалки в Новосибирске

Представители МУП «САХ» 30 июня на своих страницах в социальных сетях сообщили, что информация о тлении отходов на Левобережном полигоне не соответствует действительности.

«Накануне в социальных сетях появилась информация о тлении отходов на Левобережном полигоне из-за аномальной жары. Распространяемая информация не соответствует действительности: ни возгорания, ни тления отходов на полигоне нет», — говорится в посте.

Из-за жары специалисты предприятия принимают повышенные меры противопожарной безопасности. На территории круглосуточно дежурят рабочие, задействованы поливомоечная машина и бульдозеры, завозится грунт.

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