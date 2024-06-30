Новосибирский блогер за 2 раза выиграл в лотерею 4 миллиона

Миллионером благодаря счастливым лотерейным билетам стал новосибирский блогер Олег.

Мужчина регулярно покупал билеты на протяжении десяти лет. Но удача улыбнулась ему только сейчас, но сразу дважды. Теперь сибиряк — обладатель четырех миллионов рублей.

«Я узнал о победе ночью. От радости хотелось кричать, но я боялся разбудить жену и соседей. Только спустя час после розыгрыша я начал осознавать, что это невероятное везение, шанс один на миллион, и он достался именно мне. Я не спал всю ночь», — поделился стример.

Родные Олега сначала приняли сообщение о выигрыше за шутку. Деньги сибиряк планирует потратить на приобретение жилья.