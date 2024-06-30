Опубликовано поздравление губернатора Новосибирской области Андрея Травникова с Днём города

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил жителей с Днём города. Эти слова глава региона подготовил специально для читателей Сиб.фм. Публикуем дословное поздравление с 131-летием Новосибирска.

Уважаемые земляки — жители Новосибирска! Примите мои самые искренние поздравления с Днем родного города, отмечающего 131-ю годовщину со дня основания!

Наш город по-прежнему очень молод, он обновляется с каждым годом, растет ввысь и вширь, меняет свой облик в лучшую сторону, становится все более привлекательным для жизни, учебы и работы. При этом у Новосибирска, Города трудовой доблести, за плечами огромная история: научно-производственная, фронтовая и тыловая, культурная, спортивная. Новосибирск — родина сотен знаменитых людей: ученых, писателей, артистов, производственников, героев войны и труда, спортсменов, государственных и политических деятелей. Главная ценность и достопримечательность Новосибирска — это вы, сибиряки, его жители.

Целеустремленные и трудолюбивые, новосибирцы двигают вперед экономику всего региона. Сегодня в городе сосредоточен огромный производственный, научный, культурный и образовательный потенциал. Во многих отраслях драйвером для всего региона выступает столица Сибири. Мы активно участвуем в реализации национальных проектов, нацеленных на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития страны, на повышение уровня жизни, создание условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.

У Новосибирска теперь новый мэр — молодой, энергичный, амбициозный руководитель. Мы в постоянном контакте с Максимом Георгиевичем, и уже заметно, что город становится чище, красивее, благоустроеннее. Я и мои коллеги по Правительству региона оказываем новому мэру Кудрявцеву всестороннюю помощь и поддержку, готовы вместе еще более активно делать все, что необходимо столице нашего региона.

С каждым годом все более высокими темпами будет идти строительство жилья, в том числе служебного и социального, а также школ и детских садов, спортивных залов и сооружений, поликлиник и высокотехнологичных медицинских центров, других социально значимых объектов. Сегодня в работе в разных стадиях (проектирование и строительство) одновременно находится 22 объекта образования, из них 6 школ планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году. Самый масштабный по количеству объектов — медицинский блок: одновременно в работе находится около 110 объектов медицины, из которых более 38 планируется ввести в эксплуатацию в этом году. Также в работе одновременно находится 11 объектов — домов культуры, музеев, детских школ искусств. В планах 2024 года — ввести в эксплуатацию 5 из них. На реализацию мероприятий предусмотрены средства в бюджете Новосибирской области на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов — более 53 миллиардов рублей, из которых около 30 миллиардов предстоит освоить в этом году.

Новыми темпами и методами ведется ремонт дорог и тепломагистралей —Правительство Новосибирской области значительно увеличило субсидии городу на эти работы. Все вместе, сообща мы решаем задачи, направленные на улучшение жизни.2024 год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом Семьи, и многие наши мероприятия нацелены на укрепление института материнства и детства, пропаганду традиционных семейных ценностей, поддержку молодых и многодетных семей.

Дорогие новосибирцы! Желаю вам крепкого здоровья, сил для новых достижений, любви и семейного благополучия!