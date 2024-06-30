Рэпер из Новосибирска Элджей напал на журналиста после вопроса о долгах Ивлеевой

Музыкант из Новосибирска ударил журналиста после вопроса про бывшую жену.

Рэп-исполнитель из Новосибирска Элджей напал на журналиста издания Shot после вопроса о долгах Ивлеевой. Инцидент произошел 28 июня на вокзале в Сантк-Петербурге после выступления артиста на площадке Atmosphere в Москве.

«Элджей ударил корреспондента Shot после своего концерта в Москве. Рэпера выбесил вопрос о долгах Ивлеевой», — передает telegram-канал.

На платформе журналисты подошли к музыканту с вопросом, помог ли он с долгами бывшей жене Анастасии Ивлеевой, которой ФНС заблокировала счета на сумму свыше 11,3 млн рублей, однако Алексей Узенюк (настоящее имя, прим.ред.) ударил корреспондента рукой.

«А тебе помочь деньгами?», — ответил Элджей.

После конфлитка, помощники музыканта попросили уйти журналистов.