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общество

В Новосибирске из-за аварии остались без холодной воды почти 500 домов

Фото: Сиб.фм

В Советском районе Новосибирска отключили водоснабжение из-за повреждения кабельной линии.

В результате повреждения кабельной линии, обеспечивающей питание водонасосной станции на улице Героев труда в Советском районе Новосибирска, было принято решение об отключении водоснабжения. Об этом сообщили в ФГУП "Управление энергетики и водоснабжения".

По словам главного инженера ФГУП УЭВ Владимира Борисова, до устранения повреждения будет организовано регулярное доставка холодной воды автомобилями по расписанию.

«С утра воду доставили в Центр им. Мешалкина и НВВКУ»,— говорится в сообщении. На сайте предприятия указано около 20 пунктов подвоза воды до 22:00.

Портал мэрии города сообщил, что 489 домов на 13 улицах находятся на аварийном отключении холодного водоснабжения и канализации.

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Дамир Трубников

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