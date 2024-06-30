В Новосибирске нашли тело утонувшего 13-летнего мальчика в реке Иня

Спасатели извлекли из реки Иня в Новосибирске тело 13-летнего подростка.

Сегодня спасатели извлекли из реки Иня в Новосибирске тело 13-летнего подростка, который пропал без вести два дня назад. Об этом сообщили в телеграм-канале «Спасатели МАСС».

По предварительным данным, мальчик находился на воде в неохраняемом месте для купания.

«Найдено тело ребенка 2011 года рождения, который утонул на реке Иня в Первомайском районе. Поиски продолжались 2 дня», — уточнили спасатели.

Ранее Сиб.фм писал, в Новосибирской области нашли тело утонувшей школьницы после двух дней поиска.