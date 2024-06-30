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общество

В Новосибирске полицейские патрулируют набережную и парки на мини-электрокарах

Фото: ГУ МВД ПО НСО

В Новосибирске в автопарке отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции появились два электрокара.

В Новосибирске начали использовать мини-электрокары для патрулирования набережных и парков. Автопарк отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции теперь пополнили электрокары, предназначенные для контроля общественных мест, где отдыхают горожане.

В ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, что новые транспортные средства помогут им оперативно реагировать на происшествия и улучшат общую безопасность. Местные жители уже оценили новшество, отметив, что хоть у электрокаров невысокая скорость, зато обзор у них отличный.

Кроме того, в Новосибирске давно используется аппаратно-программный комплекс "Безопасный город", который помогает полиции в раскрытии преступлений и обеспечении безопасности на дорогах.

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Дамир Трубников

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