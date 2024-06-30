В Новосибирске запустят автобус от Академгородка до Толмачево с 1 июля

В Новосибирске в следующем месяце запустят автобус от Академгородка до аэропорта Толмачево.

Новый маршрут автобуса от Академгородка до аэропорта Толмачево начнет функционировать в Новосибирске с 1 июля. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Тюрин.

По его словам, автобусы будут отправляться с Цветного проезда. В плане движения предусмотрено два транспортных средства, которые будут курсировать четыре раза в день, начиная с 5:55 утра. Стоимость проезда по маршруту составит 70 рублей.

По словам Тюрина, на этом маршруте будет действовать система льготного проезда для определенных категорий граждан.