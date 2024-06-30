сегодня
30 июня, 17:02
пробки
2/10
погода
+26.8°C
курсы валют
usd 85.74 | eur 92.41
сегодня
30 июня, 17:02
пробки
2/10
погода
+26.8°C
курсы валют
usd 85.74 | eur 92.41
сегодня 14:41
общество

В Новосибирске запустят автобус от Академгородка до Толмачево с 1 июля

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске в следующем месяце запустят автобус от Академгородка до аэропорта Толмачево.

Новый маршрут автобуса от Академгородка до аэропорта Толмачево начнет функционировать в Новосибирске с 1 июля. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Тюрин.

По его словам, автобусы будут отправляться с Цветного проезда. В плане движения предусмотрено два транспортных средства, которые будут курсировать четыре раза в день, начиная с 5:55 утра. Стоимость проезда по маршруту составит 70 рублей.

По словам Тюрина, на этом маршруте будет действовать система льготного проезда для определенных категорий граждан.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дамир Трубников

Читайте в