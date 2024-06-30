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общество проиcшествия

В Новосибирске жители Хилокского продолжают бороться со свалками мигрантов

Фото: соцсети

Жители Новосибирска пожаловались на мусор от мигрантов.

Вновь вспыхнул конфликт в Хилокском микрорайоне Новосибирска из-за мусорных свалок, оставленных мигрантами. По информации портала infopro54, каждый день на улицах района появляются автомобили, из которых выгружают отходы прямо возле жилых домов.

Женщине-дворнику приходится ежедневно убирать мусор, брошенный иностранцами, включая гнилые продукты и даже животные останки, выбрасываемые в общественные контейнеры. Несмотря на постоянные обращения местных жителей в полицию, ситуация не улучшается уже более 4 лет.

Жители продолжают сталкиваться с неприятным запахом, мухами и крысами, вызванными этим пренебрежением к чистоте.

Напомним, Жители Хилокского обнаружили головы рогатого скота в мусорных баках на улице.

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Дамир Трубников

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