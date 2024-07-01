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общество

Чечня – боль и слёзы матерей. В Новосибирске на Монументе Славы оплакивают погибших ветеранов боевых действий. ФОТОРЕПОРТАЖ

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм

1 июля в России отмечают памятную дату — День ветеранов боевых действий. В Новосибирске состоялся митинг в память погибших.

В Новосибирске мероприятие состоялось у Монумента Славы. Здесь собралось более 200 горожан, чтобы пообщаться, вспомнить прошлое и возложить цветы тем, кто не вернулся с поля боя. Это участники боевых действий в Афганистане, Чечне, Сирии, Лаосе и др.

По словам председателя исполкома Новосибирской областной организации «Союз ветеранов Афганистана и СВО» Александра Секачева, необходимо заложить камень и тем, кто в данный момент участвует в СВО.

«Я думаю, что наша организация выступит с этой инициативой, чтоб те парни, которые возвращаются, могли прийти и возложить цветы своим однополчанам, друзьям, которые остались на поле боя», — рассказал он корреспонденту Сиб.фм.

Публикуем фото с митинга на Монументе Славы.

Фото Чечня – боль и слёзы матерей. В Новосибирске на Монументе Славы оплакивают погибших ветеранов боевых действий. ФОТОРЕПОРТАЖ 2

Фото Чечня – боль и слёзы матерей. В Новосибирске на Монументе Славы оплакивают погибших ветеранов боевых действий. ФОТОРЕПОРТАЖ 3

Фото Чечня – боль и слёзы матерей. В Новосибирске на Монументе Славы оплакивают погибших ветеранов боевых действий. ФОТОРЕПОРТАЖ 4

Фото Чечня – боль и слёзы матерей. В Новосибирске на Монументе Славы оплакивают погибших ветеранов боевых действий. ФОТОРЕПОРТАЖ 5

Фото Чечня – боль и слёзы матерей. В Новосибирске на Монументе Славы оплакивают погибших ветеранов боевых действий. ФОТОРЕПОРТАЖ 6

Фото Чечня – боль и слёзы матерей. В Новосибирске на Монументе Славы оплакивают погибших ветеранов боевых действий. ФОТОРЕПОРТАЖ 7

Фото Чечня – боль и слёзы матерей. В Новосибирске на Монументе Славы оплакивают погибших ветеранов боевых действий. ФОТОРЕПОРТАЖ 8

Фото Чечня – боль и слёзы матерей. В Новосибирске на Монументе Славы оплакивают погибших ветеранов боевых действий. ФОТОРЕПОРТАЖ 9

Фото Чечня – боль и слёзы матерей. В Новосибирске на Монументе Славы оплакивают погибших ветеранов боевых действий. ФОТОРЕПОРТАЖ 10

Фото Чечня – боль и слёзы матерей. В Новосибирске на Монументе Славы оплакивают погибших ветеранов боевых действий. ФОТОРЕПОРТАЖ 11

Фото Чечня – боль и слёзы матерей. В Новосибирске на Монументе Славы оплакивают погибших ветеранов боевых действий. ФОТОРЕПОРТАЖ 12

Фото Чечня – боль и слёзы матерей. В Новосибирске на Монументе Славы оплакивают погибших ветеранов боевых действий. ФОТОРЕПОРТАЖ 13

Фото Чечня – боль и слёзы матерей. В Новосибирске на Монументе Славы оплакивают погибших ветеранов боевых действий. ФОТОРЕПОРТАЖ 14

Фото Чечня – боль и слёзы матерей. В Новосибирске на Монументе Славы оплакивают погибших ветеранов боевых действий. ФОТОРЕПОРТАЖ 15

Фото Чечня – боль и слёзы матерей. В Новосибирске на Монументе Славы оплакивают погибших ветеранов боевых действий. ФОТОРЕПОРТАЖ 16

Фото Чечня – боль и слёзы матерей. В Новосибирске на Монументе Славы оплакивают погибших ветеранов боевых действий. ФОТОРЕПОРТАЖ 17

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Нина Раневская
Журналист

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