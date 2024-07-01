Чечня – боль и слёзы матерей. В Новосибирске на Монументе Славы оплакивают погибших ветеранов боевых действий. ФОТОРЕПОРТАЖ

1 июля в России отмечают памятную дату — День ветеранов боевых действий. В Новосибирске состоялся митинг в память погибших.

В Новосибирске мероприятие состоялось у Монумента Славы. Здесь собралось более 200 горожан, чтобы пообщаться, вспомнить прошлое и возложить цветы тем, кто не вернулся с поля боя. Это участники боевых действий в Афганистане, Чечне, Сирии, Лаосе и др.

По словам председателя исполкома Новосибирской областной организации «Союз ветеранов Афганистана и СВО» Александра Секачева, необходимо заложить камень и тем, кто в данный момент участвует в СВО.

«Я думаю, что наша организация выступит с этой инициативой, чтоб те парни, которые возвращаются, могли прийти и возложить цветы своим однополчанам, друзьям, которые остались на поле боя», — рассказал он корреспонденту Сиб.фм.

Публикуем фото с митинга на Монументе Славы.