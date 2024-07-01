Новосибирские депутаты вернули пляж «Наутилус» в рекреационную зону

Пляж перевели в рекреационную зону.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в официальном телеграм-канале написал, что пляж «Наутилус» и участок возле котлована «Горский» не будут застраивать.

Обе территории были переведены в рекреационную зону согласно внесённым изменениям в Генеральный план города, которые исключают возведение капитальных зданий.

Проект этих изменений успешно прошёл публичные слушания и получил поддержку депутатов Горсовета.

Ранее Сиб.фм сообщал, что за неделю в Новосибирской области утонул 21 человек.