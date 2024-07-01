Новосибирцы могут пройти стажировку в федеральном банке

1 июля 2024 года ВТБ запустил в своей головной организации и региональных отделениях новый сезон стажерской программы ВТБ Юниор — оплачиваемой годовой стажировки для молодых специалистов в различных бизнес-направлениях банка. Стажировку пройдут 549 выпускников в 70 городах России.

В этом году численность стажеров увеличилась на 60% по сравнению с прошлогодним сезоном. В результате к команде головной организации присоединятся 229 молодых специалистов, а к сети банка – 320.

С первых дней стажерам предстоит работать над серьезными проектами и находить решения сложных бизнес-задач под руководством экспертов команды банка. Молодых специалистов будут поддерживать персональные наставники, которые помогут определить векторы профессионального развития на период программы. Уже в первый рабочий день все стажеры прошли вводный адаптационный курс, узнали о структуре и стратегии развития, а также получили возможность задать вопросы руководителям различных бизнес-направлений.

«Для нас важно, что в условиях высокой конкуренции наблюдается устойчивый интерес к нашей программе со стороны молодых специалистов. В этом сезоне мы получили почти в полтора раза больше откликов по сравнению с прошлым годом – более 30 000 молодых специалистов захотели стать стажерами в банке. Все студенты прошли многоступенчатый отбор на стажировку, конкурс на участие составил свыше 55 человек на место. Уверен, что опыт, компетенции и творческий подход наших экспертов помогут стажерам полностью погрузиться в бизнес-среду и дадут старт их успешной карьере», — отметил руководитель департамента по работе с персоналом – старший вице-президент банка Глеб Ермаков.

Программа продлится год, после чего стажеры, проявившие себя наилучшим образом, смогут остаться в команде на постоянной основе. Согласно статистике, по всем стажерским программам ежегодно более 70% от числа всех стажеров продолжают карьеру в банке.