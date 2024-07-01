Новый православный пост начался 1 июля: что категорически запрещено

Петров пост, также известный как Апостольский, начинается 1 июля.

1 июля начинается Петров пост. Он продлится до 11 июля включительно. Его завершение придется на 12 июля — день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Начало поста всегда выпадает на второй понедельник после праздника Троицы.

Пост, по словам экспертов, правильнее называть Петропавловским или Апостольским. Он был основан в честь святых апостолов Петра и Павла, которые перед тем, как отправиться в мир, чтобы проповедовать Слово Божие, соблюдали пост. Однако изначально пост не был связан с апостолами и назывался Пятидесятницей.

Дата начала поста определяется днем празднования Пасхи. Продолжительность поста может составлять от 8 до 42 дней, но всегда заканчивается он 12 июля, в день памяти святых апостолов.

Во время поста следует придерживаться определенных правил в питании. Однако прежде чем начать поститься, рекомендуется проконсультироваться с врачом. Ведь ограничения в еде – это не главное в этот период, также важно уделить внимание духовной стороне жизни.

Петров пост считается нестрогим, и для мирян ограничений меньше, чем для монахов. В это время следует отказаться от продуктов животного происхождения: мяса, включая курицу, молочных продуктов и яиц.

По средам и пятницам необходимо воздерживаться от рыбы. Однако, если в эти дни празднуют память святого храма или святого, которому положено всенощное бдение, то в такие даты можно употреблять рыбу.

Кроме того, во все дни поста рекомендуется не переедать.

Во время поста также необходимо придерживаться определенного рациона питания, который предусмотрен на каждый день.

Так, 1 июля необходимо употреблять только горячую пищу без масла, 2 июля можно съесть горячую еду с растительным маслом и рыбу. 3 июля необходимо придерживаться сухоедение (фрукты, овощи, компоты, хлеб). 4, 6, 7, 9, 11, 12 июля можно употреблять горячую пищу с растительным маслом и рыбу, 5 и 10 числа — сухоедение, а 8 июня можно употребить горячую пищу без масла.