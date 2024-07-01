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общество

Певец Kamazz исполнил популярные хиты на сцене в Новосибирске, несмотря на помехи

Фото: Сиб.фм

Несмотря на неполадки со звуком, артист зарядил жителей Новосибирска.

Вчера в День города певец Kamazz спел свои популярные песни на сцене в парке “Арена”, которые с удовольствием подпевали все зрители.

Несмотря на то, что перед концертом у певца были небольшие неполадки со звуком, артист решил быстро исправить эту ситуацию и продолжить петь любимые хиты.

Kamazz спел свой трек “Принцесса”, который активно начали подпевать новосибирцы.

Напомним, что жители города съели 131 кг баклавы в честь Дня города

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Валерия Митрохина
Журналист

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