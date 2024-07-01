Прощание с погибшими и восстановление рельсов: как в Коми переживают трагедию

В Коми перевернулся поезд — погибли три человека.

Пичины чрезвычайного происшествия

Вечером 26 июня на участке железной дороги между станциями Инта и Угольный произошел сход с рельсов пассажирского поезда, который следовал по маршруту Воркута – Новороссийск. В результате погибли три человека, пострадали около 50 человек. Среди пострадавших – девочка, получившая тяжелые травмы. Ее доставили в реанимацию в больницу в Сыктывкаре.

В связи с происшествием глава республики Владимир Уйба в своем Telegram-канале сообщил предварительную причину ЧП — это размытие железнодорожной насыпи из-за сильных дождей. Он пояснил, что в тот злополучный день шел сильный ливень, из-за чего местные реки вышли из берегов, а уровень воды поднялся на метры.

Однако у жителей Инты была и своя версия причины трагедии — железнодорожное полотно было повреждено перегруженными вагонами товарных поездов.

Председатель Общероссийского профсоюза медиаторов Владимир Кузнецов считает, что ответственность за произошедшее должен понести владелец железнодорожной инфраструктуры, который обязан осуществлять техническое обслуживание путей. В то же время ответственность может быть возложена и на подрядчика, если ему были поручены работы по контролю за состоянием железнодорожной насыпи.

По данным пресс-службы Западного межрегионального СУ на транспорте СК России, было возбуждено уголовное дело по факту схода вагонов поезда в Республике Коми.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных ч.1 ст.263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", – говорится в сообщении ведомства.

Несколько дней после трагедии

Глава республики Владимир Уйба на следующий день после происшествия сообщил, что руководство РЖД поставило задачу починить в ближайшие двое суток железнодорожные пути на месте схода поезда с рельсов.

Также, по словам председателя Общероссийского профсоюза медиаторов Владимира Кузнецова, всем семьям пострадавшим положена компенсация в связи с происшествием. А в случае их невыплаты пострадавшие и их родственники могут потребовать компенсацию морального вреда в судебном порядке.

Вчера, 30 июня, в пресс-службе администрации Инты сообщили, что на площади Ленина и на вокзале города состоялось прощание с погибшими в результате трагедии.

"Инта простилась с погибшими в аварии на железной дороге. Сегодня тела погибших были отправлены их близким в разные города", — передали в сообщении.

Напомним, что под Новосибирском поезд сбил подростка возле станции Чулымская