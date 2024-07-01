«Смерть настигла по пути домой». Стали известны подробности гибели водителя на трассе в Новосибирской области

44-летний водитель спешил домой и попал в смертельную аварию.

Как рассказали Сиб.фм очевидцы происшествия, авария на трассе 30 июня произошла из-за неблагоприятных погодных условий. По их словам, дорога была скользкая после проливного дождя и водитель не справился с управлением.

«Машину мотало из стороны в стороны, потом он съехал в кювет. Мы с другом увидели это, когда ехали по трассе, остановились, побежали на помощь, но водитель был мертв. У нас есть общие знакомые, они рассказали, что он спешил домой, где его ждала супруга и дети», — рассказал Сиб.фм очевидец Николай Б.

Напомним, смертельное ДТП произошло 30 июня в Чановском районе. По данным ГАИ Новосибирской области, 44-летний водитель «Шевроле», который ехал из поселка Чаны в Песцы не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля в кювет. Мужчина погиб на месте.