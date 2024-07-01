Стал известен график отключения горячей воды в июле в Новосибирске

В Новосибирске продолжается плановое отключение горячей воды на летний период.

На сайте Сибирской генерирующей компании опубликовали список улиц, где до конца июля-2024 будет происходить отключение горячей воды в связи с гидравлическими испытаниями.

С 3 по 16 июля:

Октябрьская зона: ул. Садовая, Шевченко от Маковского до ул. Кирова — ул. Сакко и Ванцетти , Бориса Богаткова, Восход, Зыряновская, Гурьевская, Добролюбова, Никитина, Грибоедова; ул. Нижегородская и Декабристов до ул. Лобова, III Интернационала, 9 Ноября, Инская, Каинская, Серебренниковская (от Сибревкома до Кривощековской).

Заельцовский район: Аэропорт, Бардина, Минина, Светлановская, Катодная, Северная, Весенняя, Тимирязева, Вавилова, Дачная, Перевозчикова, Красный проспект (от м.Гагаринская до ул. Северная), Д. Донского, Залесского, Жуковского, Д. Ковальчук (от ул. Плановой до ул. Залесского), Плановая (четные номера домов от метродепо до ул. Тимирязева), Танковая, Кавалерийская, Новая, Овражная, Каунасская, Залесского.

С 11 по 24 июля

Ленинский район: 1-я и 2-я Чулымская, ЖК «Ясный Берег», «Венеция», «Аква-Сити», поселок Восточный, Планировочная, Котовского (от Пархоменко до Блюхера), Пермитина, Горский жилмассив, Стартовая Космическая, Выставочная, Блюхера, пр. К. Маркса, площадь К. Маркса, Серафимовича, Римского Корсакова (от стад. «Сибсельмаш» до Титова), Титова (от. Серафимовича до пл. Маркса), Ватутина, мкр. Башня, Геодезическая, Новогодняя; в Кировском районе, Немировича-Данченко (от пл. Лыщинского до Ватутина), ЖК «Панорама», Областная больница.

С 16 по 29 июля

Тепловые сети, расположенные по улицам: Суркова, Гладкова, Геофизическая, Национальная (от 10-й Трикотажный переулок до ГБШ), Куприна, Есенина, Кошурникова, Журавлева, Федосеева, Гаранина, Воинская, Лежена, Стофато, Добролюбова, Б. Богаткова (от Кошурникова до Кирова), Никитина, Панфиловцев, Гурьевская, Автогенная, Пешеходная, Крамского, Лескова, Белинского, Ленинградская, Тополевая, тер. Военного городка.

С 30 июля по 12 августа

Дзержинский вывод, Северо-Восточного вывод: под испытания попадают тепловые сети по улицам Учительская, Олеко Дундича, Новая Заря, Лазарева, Республиканская, 25 Лет Октября, Объединения, Макаренко, Тайгинская.

На указанной карте ниже вы можете самостоятельно отследить зону отключения горячего водоснабжения: