Стало известно, где в Новосибирске самая дешевая аренда квартир

В каких районах города самая дешевая аренда квартир: рассказали в Новосибирске.

Как сообщает портал РБК-Новосибирск со ссылкой на данные “Авито Путешествия”, в Новосибирске средняя цена за аренду квартиры посуточно в 2024 году составляет 3 150 рублей.

По словам руководителя направления «Авито Путешествия» Артема Кромочкина, ценообразование зависит от объема спроса и предложения квартира, в том числе и от самой площади и локации.

Таким образом, самая дорогая аренда жилья в Новосибирске находится в Железнодоржном районе и составляет 7 000 рублей, в Октябрьском — 6 900 рублей и в Заельцовском — 6 800 рублей.

Также самая дешевая посуточная аренда в Первомайском районе составляет 4 800 рублей.