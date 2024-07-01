В Бердске Новосибирской области задержали 31 мигранта из-за фиктивной прописки

В регионе после проверки прокуратуры были задержаны мигранты.

По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о фиктивной постановке на учёт иностранных граждан и пресечены нарушения в сфере миграционного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

“Прокуратурой города Бердска с привлечением сотрудников полиции и отдела ФСБ по г.Бердску проведена проверка исполнения миграционного законодательства, в ходе которой выявлен факт фиктивной постановки на регистрационный учет собственником жилого помещения 31 иностранного гражданина”, — сообщило ведомство.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье “фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации”.

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