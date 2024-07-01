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общество

В Новосибирске ФСБ задержала организаторов канала незаконной миграции

Фото: пресс-служба УФСБ по Новосибирской области

Федеральная служба безопасности задержала в Новосибирске организаторов канала незаконной миграции.

Как сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Новосибирской области, сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении организаторов канала незаконной миграции в Новосибирске.

По предварительным данным, мужчина и двое женщин организовали канал незаконной миграции для своих соотечественников из ближнего зарубежья. Они оформили приезжим фиктивные трудовые договоры, создав условия для незаконного пребывания в Новосибирске.

Также двое иностранцев организовали лабораторию по производству наркотических средств в целях их дальнейшего сбыта.

В результате все были задержаны. В отношении организаторов нарколаборатории возбуждено уголовное дело (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Следственным отделом УФСБ в отношении организаторов канала незаконной миграции также возбуждено уголовное дело (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ).

Напомним, что в Новосибирске суд признал незаконным рост тарифов на отопление

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Валерия Митрохина
Журналист

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