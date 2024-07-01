В Новосибирске мопед столкнулся с мотоциклом - есть пострадавшие

В результате ДТП в Новосибирске пострадали все участники.

Как сообщила пресс-служба ГИБДД по Новосибирской области, вчера на Бердском шоссе 14-летний юноша, не имея прав, сел за руль мопеда «Сузуки» и столкнулся с мотоциклом «Хонда GL1800» под управлением 47-летнего мужчины.

В результате происшествия травмы получили оба водителя и 40-летняя пассажирка мотоцикла.

Сейчас по факту чрезвычайной ситуации на дороге возбуждено производство об административном правонарушении.

Напомним, что стали известны подробности гибели водителя на трассе в Новосибирской области