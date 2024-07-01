В Новосибирске на сцене Михайловской набережной выступила группа «Пицца»

Группа “Пицца” спела свои хиты на сцене в Новосибирске.

Вчера, 30 июня, в Новосибирске отгремело празднование Дня города — столице Сибири исполнился 131 год.

В честь такого события на сцене на Михайловской набережной состоялся концерт группы “Пицца”. Примерно три часа солист исполнял свои популярные хиты, а жители города подпевали ему.

Помимо своих песен музыкант исполнил и каверы. Так, например, солист группы “Пицца” спел песню Леонида Агутина “Хоп хэй лала лэй”.

Напомним, что певец Kamazz выступил в Новосибирске на сцене в парке «Арена»