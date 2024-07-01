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общество

В Новосибирске начался второй этап по благоустройству сквера Сибиряков-Гвардейцев

Фото: мэрия Новосибирска

В Новосибирске начали второй этап благоустройства сквера имени Сибиряков-Гвардейцев на левобережье города.

Как сообщает пресс-центр мэрии сегодня, 1 июля, подрядчики приступили к укладке твёрдых покрытий дорожно-тропиночной сети. Предварительные работы включали демонтаж старого основания и маркировку для новых тропинок.

Завершить этап планируют до 15 сентября 2024 года.

В прошлом году в сквере уже проводились работы по обновлению зелёных насаждений, установке новой системы освещения и прокладке коммуникаций для видеонаблюдения.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске 29 июня был побит рекорд жары впервые за 80 лет.

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Игорь Кириченко
Журналист

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