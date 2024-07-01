В Новосибирске отремонтировали межквартальные проезды

Состояние асфальта во многих дворах Новосибирска оставляет желать лучшего. Можно ждать, когда дворовая территория попадет в программу по благоустройству и асфальт обновят. А можно заделать ямы своими силами. Именно так действует команда депутата Совета депутатов города Новосибирска (депутатское объединение «Единая Россия») Александра Быковского.

Вместе с ребятами-добровольцами из «Молодой гвардии» депутат в субботу работал на заделке ям горячим асфальтом во дворах своего округа.

- Для жителей моего округа ремонт дорожного покрытия во дворах и межквартальных проездах — проблема актуальная. Выполнить ремонт своими силами жители не всегда могут. И начиная, с 2021 года мы вместе с командой стали помогать им – заделывать ямы. Люди нам благодарны.Сначала работали холодным асфальтом, но его можно использовать преимущественно для небольших ям. Для больших площадей отлично подходит технология заделки ям горячим асфальтом. Теперь регулярно заказываем 5-6 тонн и ремонтируем дороги на округе. В этот раз мы по обращению жителей ремонтируем дорожное покрытие на межквартальных проездах по адресам ул. Серебренниковская 2, 2/1, 2/2, 4,4/1,4/2,4/3. Работаем вместе с нашими помощниками из «Молодой гвардии». Благодарю молодогвардейцев за помощь и поддержку наших инициатив, — прокомментировал Александр Быковский.

Руководитель местного отделения центрального района Новосибирска «Молодой гвардии» Олег Питомец рассказал, что ребята в свой выходной выходят работать на добровольных началах.

- Начиная с весны, помогаем жителям в благоустройстве: привозим и высаживаем вместе с активистами деревья и цветы во дворах, субботники по уборке территории, сейчас дорогу ремонтируем. Будем продолжать и дальше вместе с новосибирцами делать наш город лучше, — поделился Олег Питомец.