В Новосибирске таможенники пресекли незаконный вывоз лошадей в Казахстан

Таможенники из Новосибирска пресекли незаконный вывоз лошадей в Казахстан.

Как сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления, на российско-казахской границе был задержан грузовик с 38 лошадьми, которых пытались перевести в Казахстан.

По результатам проверки стало известно, что отправитель исключен из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и прекратил свою деятельность еще в 2016 году.

Тогда, таможенники приняли решение о запрете вывоза товара в Казахстан, а транспортное средство и лошади были возвращены на территорию РФ.

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