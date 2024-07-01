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Авто проиcшествия

В Новосибирске в Центральном районе иномарка сбила школьника на самокате

Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области

Вчера вечером в Новосибирске произошло ДТП с самокатчиком.

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области, вчера в 20:50 у дома № 9 на улице Писарева Центрального района города 14-летний мальчик ехал на электросамокате по регулируемому пешеходному переходу. В это время 40-летний водитель «Хонды CRV» двигался по улице Писарева, собираясь на перекрёстке повернуть на улицу Ипподромскую, в результате они столкнулись.

Мальчик получил травмы и его госпитализировали в больницу.

Напомним, что в Чановском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП

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Валерия Митрохина
Журналист

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