В Новосибирской области во всех офисах МФЦ появится бесплатный Wi-Fi

Бесплатный Wi-Fi появится во всех офисах МФЦ Новосибирской области.

Как сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области, к концу следующего года во всех офисах МФЦ региона появится бесплатный доступ к Wi-Fi.

“В филиалах "Площадь Труда", "Зыряновский", "Железнодорожный" обеспечен бесплатный доступ к сети Wi-Fi", — говорится в сообщении.

Также для комфорта посетителей планируется создание дополнительных сервисов, таких как детские зоны и комнаты матери и ребенка.

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