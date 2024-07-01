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общество

В Новосибирской области во всех офисах МФЦ появится бесплатный Wi-Fi

Фото: Сиб.фм

Бесплатный Wi-Fi появится во всех офисах МФЦ Новосибирской области.

Как сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области, к концу следующего года во всех офисах МФЦ региона появится бесплатный доступ к Wi-Fi.

“В филиалах "Площадь Труда", "Зыряновский", "Железнодорожный" обеспечен бесплатный доступ к сети Wi-Fi", — говорится в сообщении.

Также для комфорта посетителей планируется создание дополнительных сервисов, таких как детские зоны и комнаты матери и ребенка.

Напомним, что новосибирские депутаты вернули пляж «Наутилус» в рекреационную зону

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Валерия Митрохина
Журналист

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