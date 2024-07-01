В России с 1 июля за нарушение норм антитеррористической защиты грозит до 7 лет тюрьмы

Уголовную статью за нарушение мер защищенности объектов ввели в России.

В Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации ввели изменения в статью 217.3 УК РФ “Нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий)”.

Согласно изменениям, с 1 июля 2024 года в России вводится уголовная ответственность за нарушение требований антитеррористической защищенности объектов после неоднократного привлечения к административной ответственности за аналогичные проступки.

Уточняется, если из-за таких нарушений был по неосторожности причинен тяжкий вред здоровью или крупный ущерб — более чем на 1 млн руб. А в случае, если в результате погибли люди, статья предусматривает до трех лет тюрьмы.

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