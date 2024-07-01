В ТОП городов по авариям с общественным транспортом вошел Новосибирск

Столица Сибири вошла в ТОП городов по авариям с общественным транспортом.

Как сообщило издание RG.ru, ссылаясь на экспертов, которые подсчитали статистику ДТП в крупных городах России, Новосибирск вошел в ТОП-3 городов по авариям с общественным транспортом.

Таким образом, лидерами по авариям с общественным транспортом в прошлом году стали Москва с показателями в 36%, Ставрополь — 13% и Новосибирск — 11%.

Эксперты отметили, что чаще всего в авариях в общественном транспорте пассажиры получают ушибы, сотрясения мозга и переломы конечностей.

Напомним, что в Чановском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП