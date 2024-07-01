В трех районах Новосибирска отключат горячую воду

СГК сообщила об отключениях горячей воды в трех районах города.

По данным пресс-службы Сибирской генерирующей компании, с 3 июля 2024 года в Новосибирске продолжатся гидравлические испытания. Известно, что в Заельцовском, Октябрьском и Центральном районах Новосибирска отключат горячую воду.

Список улиц в Заельцовском районе, где отключат горячую воду: Аэропорт, Бардина, Минина, Светлановская, Катодная, Северная, Весенняя, Тимирязева, Вавилова, Дачная, Перевозчикова, Красный проспект (от станции метро «Гагаринская» до ул. Северная), Д. Донского, Залесского, Жуковского, Д.Ковальчук (от ул. Плановой до ул. Залесского), Плановой (четные номера домов от метродепо до ул. Тимирязева), Танковой, Кавалерийской, Новой, Овражной, Каунасской.

Список улиц в Центральном и Октябрьском районах: Садовая, Шевченко (от Маковского до ул. Кирова — ул. Сакко и Ванцетти), Бориса Богаткова, Восход, Зыряновская, Гурьевская, Добролюбова, Никитина, Грибоедова; ул. Нижегородская и Декабристов до ул. Лобова, III Интернационала, 9 Ноября, Обская, Большевистская, Инская, Якушева, Каинская, Серебренниковская (от ул. Сибревкома до ул. Кривощековской).

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