В зоопарке Новосибирска появились пятнистые гиены

В Новосибирском зоопарке им. Р.А. Шило появились новые обитатели из Ленинградской области – две пятнистые гиены.

Эти африканские хищники ранее не были представлены в местной коллекции. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в понедельник, 1 июля.

Животные в настоящее время осваиваются в новом месте, изучают окружение и часто прячутся в укрытиях, наблюдая за посетителями на расстоянии. Специалисты отмечают хороший аппетит гиен, что свидетельствует о успешной адаптации.

Пятнистые гиены являются самыми крупными среди гиеновых. Эти социальные животные обычно образуют семьи – кланы, где существует строгая иерархия. Зоологи зоопарка ожидают, что молодые гиены также сформируют свой клан в будущем.

Для Новосибирского зоопарка это уже второй вид гиеновых животных после земляных волков, появившихся там в 2017 году.

Ранее Сиб.фм сообщал, что недавно родившихся лесных котят показали в новосибирском зоопарке.