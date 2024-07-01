Ярилин день-2024: что нужно сделать 1 июля, чтобы привлечь счастье и богатство

Наши предки верили, что первого июля происходят необычные явления. Древние славяне считали, что на «макушке лета» в земле возникают дыры, через которые можно заглянуть в потусторонний мир, увидеть без вести пропавших родных и даже загадать самое заветное желание – исполнится моментально.
Макушка лета или Ярилин день (Ярила -славянский бог солнца) издревле привязан к первому июля, как к календарной и метеорологической средине лета. Солнце в этот день становится особенно ярким или, как говорила в древности – ярым, а деревья и растения начинают активно плодоносить.
Наши славянские предки отмечали Ярилин день ярмарками с песнями, плясками и кулачными боями. Днём они ходили друг к другу в гости, а с наступлением темноты разжигали костры и водили вокруг них хороводы.
Ритуалы в такой день считались самыми мощными, а загаданные желания исполнялись моментально, единодушно уверяют российские старожилы, отмечая при этом – если желание не исполнилось, значит сам загадавший его чем-то разгневал Ярилу.
Рассердить славянского бога солнца можно было нарушением запретов этого дня. Ниже список того, чем не стоит «грешить» 1 июля 2024 года:
· плакать, грустить и печалиться;
· тратить большие суммы или давать деньги в долг;
· держать на других людей обиду;
· клеветать, злословить и наговаривать;
· начинать новые дела;
А вот порадовать и получить «бонусы» Ярилы можно было благими делами во имя бога солнца.
· умыться утренней росой – привлечёшь здоровье и красоту, отступят глазные недуги, а вокруг незамужних девушек появится много женихов;
· планировать ответственные дела, проекты — в такой день человеку помогает сама сила солнца;
· примиряться и прощать обиды;
· весело провести Ярилин день – увеличиваются шансы весь последующий год провести, купаясь в благополучии и удаче;
· отправляться в дальнюю дорогу.
Поговаривают, что эти ритуалы отлично срабатывают и в современном мире, ведь, по многолетним наблюдениям, всё, что делается в Ярилин день, попадает под защиту солнца и заранее «обречено» на удачу.