Ярилин день-2024: что нужно сделать 1 июля, чтобы привлечь счастье и богатство

Наши предки верили, что первого июля происходят необычные явления. Древние славяне считали, что на «макушке лета» в земле возникают дыры, через которые можно заглянуть в потусторонний мир, увидеть без вести пропавших родных и даже загадать самое заветное желание – исполнится моментально.

Макушка лета или Ярилин день (Ярила -славянский бог солнца) издревле привязан к первому июля, как к календарной и метеорологической средине лета. Солнце в этот день становится особенно ярким или, как говорила в древности – ярым, а деревья и растения начинают активно плодоносить.

Наши славянские предки отмечали Ярилин день ярмарками с песнями, плясками и кулачными боями. Днём они ходили друг к другу в гости, а с наступлением темноты разжигали костры и водили вокруг них хороводы.

Ритуалы в такой день считались самыми мощными, а загаданные желания исполнялись моментально, единодушно уверяют российские старожилы, отмечая при этом – если желание не исполнилось, значит сам загадавший его чем-то разгневал Ярилу.

Рассердить славянского бога солнца можно было нарушением запретов этого дня. Ниже список того, чем не стоит «грешить» 1 июля 2024 года:

· плакать, грустить и печалиться;

· тратить большие суммы или давать деньги в долг;

· держать на других людей обиду;

· клеветать, злословить и наговаривать;

· начинать новые дела;

А вот порадовать и получить «бонусы» Ярилы можно было благими делами во имя бога солнца.

· умыться утренней росой – привлечёшь здоровье и красоту, отступят глазные недуги, а вокруг незамужних девушек появится много женихов;

· планировать ответственные дела, проекты — в такой день человеку помогает сама сила солнца;

· примиряться и прощать обиды;

· весело провести Ярилин день – увеличиваются шансы весь последующий год провести, купаясь в благополучии и удаче;

· отправляться в дальнюю дорогу.

Поговаривают, что эти ритуалы отлично срабатывают и в современном мире, ведь, по многолетним наблюдениям, всё, что делается в Ярилин день, попадает под защиту солнца и заранее «обречено» на удачу.