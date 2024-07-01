Доброволец из Новосибирска Александр Борматов рассказал об уничтожении техники ВСУ на 2 млрд рублей

За два месяца бойцы отряда «Буревестник» Добровольческого корпуса РФ уничтожили технику ВСУ на сумму около 2 млрд рублей.

По словам заместителя командира отряда «Буревестник» по ВПР, официального представителя Добровольческого корпуса РФ Александра Борматова с позывным Искандер из Новосибирска, за два месяца операторы FPV-дронов отряда смогли уничтожить различную украинскую технику в сумме на 2 млрд рублей.

Как рассказал Александр Борматова корреспонденту Сиб.фм, за 4–5 месяцев существования отряда бойцы добились высоких военных результатов. Искандер непосредственно работает с бойцами в зоне СВО, а также выполняет боевые задачи. Александр Борматов является кавалером Георгиевского креста IV степени и медали «За Отвагу»

По его словам, в отряде есть бойцы из Новосибирска — 17 человек. Многие из них также получили госнаграды.

За время существования отряд смог поразить достаточно большое количество целей: в основном это тяжелая техника, вооружение, поражение блиндажей, пунктов дислокации, уточнил сибиряк.

«Уничтожено техники и вооружений противника на 1 954 818 000 рублей», — уточнил он.

Стоимость дронов, использованных для уничтожения данного объема техники и живой силы противника, составила 3,2 млн рублей.

«Корреляция собственных расходов по отношению к нанесенному экономическому ущербу противника составляет 0,002%. Дрон, собранный на коленке, может уничтожить дорогую натовскую технику. Сейчас боевые действия приобретают совершенно другое направление», — подытожил Александр Борматов.

Напомним, Александр Борматов — автор всероссийского проекта «Герои с нашего двора», полтора года ездил в зону СВО и оказывал гуманитарную помощь, отправился на Украину добровольцем, а позже подписал контракт с Минобороны РФ.