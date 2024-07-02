Аграрии из Новосибирска получили господдержку в размере 2 млрд руб

Государственную поддержку в размере 2 миллиардов рублей получили новосибирские аграрии.

Как сообщил и.о. министра сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов для РБК-Новосибирск, министерство региона направило местным крестьянам 2,07 миллиарда рублей из 6,7 миллиардов, выделение которых запланировано в 2024 году.

Зампред аграрного комитета регионального парламента Роман Яковлев напомнил, что в этом году из-за дождей сложно началась посевная кампания, после чего начался период аномальной жары, из-за которой многие посевы начали также портиться. По этой причине региону была необходима поддержка.

“Наши сельхозтоваропроизводители — и крупные, и средние, и мелкие — нуждаются в поддержке, потому что для нас вопрос аграрного сектора — это вопрос продовольственной безопасности”, — уточнил он.

Напомним, что догазифицировать более 5,7 тыс домов в СНТ планирует Новосибирская область