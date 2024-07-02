В Новосибирске омбудсмен по правам ребенка Болтенко прокомментировала инцидент нападения на 12-летнюю девочку

Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко высказалась о нападении подростков на школьницу в Октябрьском районе города.

29 июня около 20:00 на улице Высоцкого в Новосибирске трое подростков напали на 12-летнюю девочку на детской площадке. По словам ребенка, к ней подошли трое подростков 13-14 лет, которых ранее она не видела.

Они подсели к ней на качели и начали разговаривать. Девочка не обратила внимание на них, так как была в наушниках. После этого подростки начали пинать ее по ногам, ставить подножки, один из них ударил девочку пустой бутылкой по голове, говорит школьница. Далее они вытащили нож и пару раз ткнули ей в плечо. Когда девочка попыталась уйти, они схватили ее, но она смогла вырваться, после чего подростки убежали.

Мама девочки написала заявление в полицию. В данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Надежда Болтенко, уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области, в беседе с корреспондентом Сиб.фм заявила, что по итогам проверки полиция проинформирует о ее результатах.

«С девочкой все в порядке, она смогла убежать, мальчики тоже убежали. В данный момент я не могу никак прокомментировать ситуацию, так как пока нет точной информации», — сказала Болтенко.

Прокуратура Новосибирской области признала законным и взяла на контроль возбуждение уголовного дела по факту хулиганства. Ведутся следственные действия.

Редакция Сиб.фм следит за развитием событий.

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