Авиашоу и фестиваль шашлыков: в Новосибирске опубликован список масштабных мероприятий на июль

В Новосибирске появилась афиша мероприятий на июль 2024 года.

Второй месяц лета для новосибирцев обещает быть насыщенным. Горожане смогут посетить различные концерты, фестивали и даже авиашоу.

7 июля в Нарымском сквере состоится «Семейный выходной» (0+). На празднике будет много развлечений для детей и взрослых.

Для самых маленьких будет работать специальная площадка. Также гостей ждут лекции, активные игры, семейный маркет, фуд-корт. Можно будет посетить мастер-классы, шоу иллюзионистов и выступления музыкантов. Завершится фестиваль семейным просмотром фильма под открытым небом.

С 4 по 7 июля на мотодроме ДОСААФ будет проходить Шоу каскадеров (0+).

Посетители смогут увидеть автофристайл, бои монстров, человека в огне, битву трансформеров, БРДМ-2, реконструкцию боевых действий 1941-1945 годов и многое другое.

А 27 июля в Новосибирске пройдет мероприятие по массовой жарке шашлыка «Пикник-fest» в парке «Арена». Хедлайнером фестиваля станет артист Алексей Потехин.

«Пикник-fest» – это праздник вкусной еды и веселья. В рамках мероприятия участники будут соревноваться в приготовлении шашлыка и угощать гостей. В 2023 году на «Fest'е» в Заельцовском парке участники мероприятия пожарили 300 кг шашлыка.

С 26 по 28 июля под названием «За нашу победу — на взлет!» пройдет традиционное авиашоу (0+) на аэродроме в Мочище.

Губернатор Андрей Травников подписал распоряжение о создании организационного комитета для подготовки и проведения фестиваля.

Напомним, Сиб.фм публикует фоторепортажи с крупных мероприятий.