сегодня
02 июля, 13:54
пробки
4/10
погода
+25.2°C
курсы валют
usd 87.29 | eur 93.95
сегодня
02 июля, 13:54
пробки
4/10
погода
+25.2°C
курсы валют
usd 87.29 | eur 93.95
сегодня 12:03
афиша общество

Авиашоу и фестиваль шашлыков: в Новосибирске опубликован список масштабных мероприятий на июль

Фото: Сиб.фм / соцсети

В Новосибирске появилась афиша мероприятий на июль 2024 года.

Второй месяц лета для новосибирцев обещает быть насыщенным. Горожане смогут посетить различные концерты, фестивали и даже авиашоу.

Фото Авиашоу и фестиваль шашлыков: в Новосибирске опубликован список масштабных мероприятий на июль 2

7 июля в Нарымском сквере состоится «Семейный выходной» (0+). На празднике будет много развлечений для детей и взрослых.

Для самых маленьких будет работать специальная площадка. Также гостей ждут лекции, активные игры, семейный маркет, фуд-корт. Можно будет посетить мастер-классы, шоу иллюзионистов и выступления музыкантов. Завершится фестиваль семейным просмотром фильма под открытым небом.

Фото Авиашоу и фестиваль шашлыков: в Новосибирске опубликован список масштабных мероприятий на июль 3

С 4 по 7 июля на мотодроме ДОСААФ будет проходить Шоу каскадеров (0+).

Посетители смогут увидеть автофристайл, бои монстров, человека в огне, битву трансформеров, БРДМ-2, реконструкцию боевых действий 1941-1945 годов и многое другое.

Фото Авиашоу и фестиваль шашлыков: в Новосибирске опубликован список масштабных мероприятий на июль 4

А 27 июля в Новосибирске пройдет мероприятие по массовой жарке шашлыка «Пикник-fest» в парке «Арена». Хедлайнером фестиваля станет артист Алексей Потехин.

«Пикник-fest» – это праздник вкусной еды и веселья. В рамках мероприятия участники будут соревноваться в приготовлении шашлыка и угощать гостей. В 2023 году на «Fest'е» в Заельцовском парке участники мероприятия пожарили 300 кг шашлыка.

Фото Авиашоу и фестиваль шашлыков: в Новосибирске опубликован список масштабных мероприятий на июль 5

С 26 по 28 июля под названием «За нашу победу — на взлет!» пройдет традиционное авиашоу (0+) на аэродроме в Мочище.

Губернатор Андрей Травников подписал распоряжение о создании организационного комитета для подготовки и проведения фестиваля.

Напомним, Сиб.фм публикует фоторепортажи с крупных мероприятий.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Нина Раневская
Журналист

Читайте в