Мэрия Новосибирска откажется от сотрудничества с недобросовестными подрядчиками

Мэрия Новосибирска готова принять жёсткие меры к подрядчикам, не исполняющим обязательства по ремонту ключевых дорожных объектов. Позиция муниципалитета была озвучена на аппаратном совещании мэра города Новосибирска с главами районов и структурных подразделений мэрии.

«Октябрьский и Димитровский мосты – это ключевые объекты транспортной инфраструктуры города Новосибирска. Ограничения движения, связанные с ремонтными работами на этих сооружениях, сильно осложняют жизнь новосибирцев. Мы заинтересованы в том, чтобы завершить все работы как можно быстрее и открыть полноценное движение по мостам. Учитывая значимость этих транспортных артерий, будем строго контролировать подрядчиков, следить за исполнением графика работ. С организациями, которые срывают сроки и не выполняют свои обязательства, будем расторгать контракты», – подчеркнул мэр Максим Кудрявцев.

Как доложил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Иосиф Кодалаев, одна из подрядных организаций, выполняющих ремонт Октябрьского моста, не обеспечивает необходимые темпы работ: «Мы подготовили решение о расторжении контракта. Если до конца недели подрядчик примет необходимые меры, то мы продолжаем с ним работать. Если нет – отправляем решение о расторжении контракта». Напомним, что работы на Октябрьском мосту ведут ООО «СпецТрансСтрой», ООО «ДК Клевер», ООО «СК Дороги Сибири».

На Димитровском мосту подрядчик не вышел на плановые темпы работ. В частности, он не обеспечил необходимое количество рабочих на объекте. «Намерение о прекращении контракта подрядчику высказано, предостережение отправлено. Ожидаем актуализированный график работ. Если новый график нас не устроит, или он будет нарушать достигнутые договоренности, будет принято соответствующее решение», – пояснил Иосиф Кодалаев.

Всего в этом году ремонт запланирован на семи мостовых переходах, в том числе в рамках нацпроекта БКД. Работы ведутся на шести из них.

Кроме того, в стадии расторжения сейчас находится контракт с подрядной организацией, выполняющей ремонт Октябрьской магистрали. Как отметил Иосиф Кодалаев, ремонт на этом объекте начался в 2022 году и до сих пор не завершён: «Одно судебное заседание уже состоялось. Завтра – очередное заседание, на котором мы ожидаем принятия решения по расторжению контракта».

В этом году в Новосибирске в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» запланирован ремонт 14 объектов. На всех участках уже развёрнуты работы, их выполнение идёт по графику.

Отметим, что Новосибирск также получил дополнительное финансирование на ремонт дорог из бюджета Новосибирской области – 1,1 млрд рублей. В перечень объектов, которые будут отремонтированы на допсредства, вошли 37 участков. Конкурсные процедуры уже завершены, идёт процедура подписания контрактов. На 6 участках подрядчики досрочно приступили к выполнению работ, в частности, на улицах Северной, Одоевского, Есенина и Краузе.