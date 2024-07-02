Прокуратура проконтролирует расследование дела о нападении на школьницу в Новосибирске

В Новосибирске прокуратура проконтролирует ход расследования дела по факту нападения на школьницу в Октябрьском районе города.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, ведомство взяло на контроль расследование дела по факту совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетней.

Следователем СУ СК России по региону было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

«По версии следствия, в вечернее время 29.06.2024 в Октябрьском районе г. Новосибирска группа молодых людей, грубо нарушая общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу, высказали угрозы применения насилия в отношении 12-летней девочки, угрожали ей ножом», — пишет пресс-служба.

В данный момент проводятся следственные действия.

Напомним, что стали известны подробности нападения подростков на 12-летнюю девочку в Новосибирске.