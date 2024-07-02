Стали известны подробности нападения подростков на 11-летнюю девочку в Новосибирске

Появились подробности нападения подростков на ребенка на улице Высоцкого в Новосибирске.

29 июня около 20:00 на улице Высоцкого в Новосибирске трое подростков напали на 11-летнюю девочку на детской площадке.

Как удалось выяснить Сиб.фм, мама ребенка спустилась вниз и увидела плачущую дочь, которую успокаивали ее подруги. По словам самой девочки, трое подростков в возрасте 13–14 лет, которых она видела впервые, пришли на детскую площадку, где находился ребенок. Они подсели к ней на качели и начали с ней разговаривать. Девочка не обратила внимание на них, так как была в наушниках.

После этого подростки начали пинать ее по ногам, ставить подножки, один из них ударил девочку пустой бутылкой по голове.

Ребенок попросил, чтобы ее оставили в покое, в ответ на это подростки вытащили нож и пару раз ткнули ей в плечо, сообщают очевидцы.

Когда девочка попыталась уйти, они схватили ее, но она смогла вырваться, после чего подростки убежали. Предположительно, нападавшие попали на видео, которое мама девочки опубликовала в социальных сетях. Она также написала заявление в полицию. В данный момент правоохранительные органы проводят проверку по данному инциденту. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.