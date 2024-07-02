В Новосибирске 43-летний мужчина упал с электросамоката и сломал череп

Госавтоинспекция Новосибирской области сообщает об увеличении количества дорожно-транспортных происшествий с электросамокатами.

В ночь на понедельник, 1 июля, на проспекте Строителей в Академгородке произошло ДТП, когда 43-летний мужчина упал с электросамоката и получил тяжелые травмы. Пострадавший был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом черепа и множественными переломами костей лицевого скелета.

Аналогичное происшествие случилось вечером в субботу на улице Макаренко в Калининском районе, где 38-летний мужчина также упал с электросамоката и был доставлен в больницу с травмами черепа.

Госавтоинспекция напоминает, что электросамокаты являются транспортными средствами, подлежащими правилам дорожного движения. Водители электросамокатов должны соблюдать скоростной режим, использовать средства индивидуальной защиты и быть внимательными на дороге.

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