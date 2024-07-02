В Новосибирске концессионные школы запустят не раньше 2026 года

Не раньше 2026 года будут запущены концессионные школы в Новосибирске.

Как сообщил портал “Прецедент” со ссылкой на начальника департамента образования мэрии Новосибирска Рамиля Ахметгареева, в двух микрорайонах Новосибирска, где строятся концессионные школы, уже введены третьи смены.

“Наиболее сложная ситуация с моей точки зрения складывается в микрорайоне «Просторный», где переполненность образовательных учреждений больше, чем по остальным территориям. Там школа проектной мощностью 1100 учеников заполнена более, чем на 3500”, — уточнил он.

Также, по словам Рамиля Ахметгареева, ввод концессионных школ произойдет не раньше 2026 года.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске ОГЭ по математике не сдали 20 процентов школьников