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общество

В Новосибирске концессионные школы запустят не раньше 2026 года

Фото: иллюстрация с сайта Минобразования Новосибирской области

Не раньше 2026 года будут запущены концессионные школы в Новосибирске.

Как сообщил портал “Прецедент” со ссылкой на начальника департамента образования мэрии Новосибирска Рамиля Ахметгареева, в двух микрорайонах Новосибирска, где строятся концессионные школы, уже введены третьи смены.

“Наиболее сложная ситуация с моей точки зрения складывается в микрорайоне «Просторный», где переполненность образовательных учреждений больше, чем по остальным территориям. Там школа проектной мощностью 1100 учеников заполнена более, чем на 3500”, — уточнил он.

Также, по словам Рамиля Ахметгареева, ввод концессионных школ произойдет не раньше 2026 года.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске ОГЭ по математике не сдали 20 процентов школьников

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Валерия Митрохина
Журналист

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